楊千霈發現微老花症狀後開始配戴眼鏡。（池宗玲攝）

41歲楊千霈今（24日）出席鏡片品牌記者會。談到安樂死的議題時，她透露外婆在去年因為肝癌過世，讓她開始思考並認同安樂死，「外婆20幾年都看不到，她當時放棄治療，是用意志力撐了3年」。她說，如果將來她是病人，她會希望用漂亮、好的狀態跟家人道別。

她哽咽表示，「我知道外婆那時時間差不多，但因為我準備金馬紅毯主持都要閉關，我再去看她的時候，她已經瘦到像骷髏，她真的很痛苦，一直撐著。我就在想，身為家人的我們是要她撐著病體，還是要讓她開心，但因為台灣還沒合法，我們也只能先討論」。

楊千霈繼2月帶一家人到北海道度假，3月又隻身一人前往北海道學snowboard單板滑雪，她說10天旅程中，家人包括2個女兒都沒有跟她聯繫，她在旅程的最後2天忍不住打視訊回家，「我也是最後一兩天才想到我有小孩，媽媽要我放心，也說小孩知道我想做自己想做的事，所以都沒有找我」。

楊千霈透露今年下半年將重回舞台劇，與梁志民導演合作，「很多人對我的印象都是主持人，但其實我剛出道的每年都有演戲。現在40歲後想做更多喜歡的事，舞台劇算是另外一種演出，再回到劇場也是我喜歡、想做的事，而且我也想當女兒們的偶像。」她也提到女兒常看她在家裡模擬主持，也漸漸對演藝圈有憧憬，她也曾試問女兒想不想演戲。

楊千霈說30幾歲時就覺得看字吃力，有點微老花的現象，她說當時雖然有點不敢相信，但還是選擇處之泰然的面對，目前老花50度、近視70度，「現在戴眼鏡後，覺得世界變好清楚，看近看遠都很清楚，尤其看舞台劇時都看得很清楚演員的走位、表情」。