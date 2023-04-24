立法院在本月11日三讀通過農委會升格農業部，現任行政院農業委員會主委陳吉仲除了哽咽之外，更極有可能成為首任農業部長。對此，一份最新網路民調就設計題目，想了解在台灣民眾心中，若陳吉仲榮升農業部長，對副總統、民進黨主席賴清德2024總統選戰有沒有影響，數據相當驚人。

Youtube頻道《桃園孫先生》今（24）日發起網路，截至下午4點15分已有6567人參與此投票。針對「農委會即將升格農業部，陳吉仲可能當農業部長」問題，有89%的民眾認為「陳吉仲當農業部長對賴清德選情會扣分」、表態「陳吉仲當農業部長對賴清德選情會加分」的人僅僅只有7%、剩下3%為沒意見、1%為其他意見。

對於此投票結果，網友紛紛留言表示，「做這麽差，還升官，笑死人了！無能政府」、「沒資格升級，連農業部的小職員都不如，根本沒資格做」、「奇怪，越是爛越升官是怎樣？」、「陳吉仲很像林智堅，拖垮民進黨」。

不過也有人提出其他意見，如「對賴無關，但台灣農業經濟輸慘」、「台灣人民是無感了，影響很少」、「不存在加分與減分，一丘之貉」、「陳吉仲應該選總統！」