查詢所得及扣除額資料有三種方式，一是臨櫃查詢：民眾可攜帶身分證正本親自到各地區國稅局或其所屬分局、稽徵所、服務處臨櫃查詢；如委託他人代為查詢，代理人應檢附代理人身分證正本、申請人委託書（已蓋章）及申請人身分證正本，如檢附申請人身分證影本，須切結與正本相符並由國稅局留存備查。

二是憑證及行動電話認證查詢：民眾可以自然人憑證、已註冊健保卡、醫事人員憑證、行動自然人憑證、經財政部同意的電子憑證或行動電話認證為通行碼，使用綜合所得稅電子結算申報系統經網際網路查詢。

三是查詢碼查詢：利用稽徵機關核發的查詢碼、稅額試算通知書上所載的查詢碼、以憑證（醫事人員憑證及行動自然人憑證不適用）或行動電話認證透過網際網路至財政部電子申報繳稅服務網站申請取得的查詢碼、以自然人憑證或已註冊健保卡透過四大超商多媒體資訊機列印取得的查詢碼，搭配「國民身分證統一編號」、111年12月31日戶口名簿上所載的「戶號」及「出生年月日」為通行碼，使用綜合所得稅電子結算申報系統經網際網路查詢。

南區國稅局提醒，今年所得稅結算申報期間至5月31日止，可多利用手機、平板或電腦進行網路報稅或以稅額試算回復確認。另為加強服務，各地區國稅局將於5月1日、5月25日至26日、5月29日至31日各日中午加班收件，並提供查詢所得及扣除額資料的服務；5月31日並延長收件時間至當日晚間7時。