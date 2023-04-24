大同與日本最大的工程顧問公司日本工營為長期合作夥伴，日本工營為電力能源設備製造大廠，再生能源中的水力發電工程為其著名專精強項，雙方過去十多年來的合作，主要專注於小型1,000kVA以下水力發電技術與設備製造。為因應巿場訂單急增要求，雙方進一步簽定水力用發電機設計製造協業契約，將合作範圍擴大到10,000kVA水力發電機。

大同為日本工營製造的橫式同步發電機竣工，該水力發電機為與日本工營技術合作，安裝於日本小又川新發電所，最大出力為10,326kW，於去年12月開始營業運轉，預計年發電量約4,850萬kWH。

大同表示，311東日本大震災導致福島核電廠核能外洩後，日本政府大力推動水力發電等再生能源發電，以提升收購價的3倍來激勵民間投資參與，致使近10年來日本公設與民間的中小水力發電廠快速蓬勃發展。

水力發電運用河流或瀑布的流動與高低落差，相較風能、太陽能的發電，水力發電具有穩定、成本低、高效益的優點，中小型水力發電已成為新近綠能趨勢。

大同除了與日本工營合作外，在國內亦為水力發電廠機組的最大供應廠，實績包含全台台電的水力發電廠，未來與國內小水力業者合作，配合政府再生能源發展政策，積極發展小水力發電，將發電設備加裝在既有的水力電廠、水庫堰壩、灌溉渠道等水利設施，利用天然水資源，擴大綠色創能效益。