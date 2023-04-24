六月（右二）是劇中反派貴婦之首。（三立提供）

劉瑞琪劇中替隋棠解圍其實另有目的。（三立提供）

三立、TVBS上流家庭宮鬥劇集《親愛壞蛋》上周五（21日）三立都會台首播開紅盤，劇情不只吸引婆媽觀眾，也讓小朋友瘋狂，飾演反派貴婦之首的的六月，更爆料自己僅8歲的兒子為了要看媽媽的新戲，堅持熬夜追劇到12點，就是要把《親愛壞蛋》看完，女人宮鬥劇情讓兒子睡前入戲太深，突然對媽媽六月用劇中角色的語氣說：「湘婷，晚安！」人小鬼大的追劇後遺症笑翻六月。

《親愛壞蛋》劇情一開始就曝光眾多驚人角色關係，包含隋棠（飾演韓真真）以假貴婦身份搬入上流社區，先被六月（飾路湘婷）帶頭在貴婦圈霸凌，正當要被揭穿身份之際，鄰居貴太太劉瑞琪（飾王林秋雲）前來救場，當觀眾看得正爽時就立刻出現爆點，例如劉瑞琪飾演的貴婦太太並非好人，營救隋棠也是抓到她的把柄，要脅韓真真成為她權力鬥爭的棋子，劇情許多反轉，網友紛紛留言：「最喜歡看這種宮鬥爽劇」、「看得很爽」、「好韓劇感，劇情滿有意思的」，既真實又灑狗血的劇情引發網友對於上流社區的好奇，也想知道隋棠的假貴婦身份會怎麼被揭穿。

六月的女兒Shinny追完劇也冒出10萬個為什麼，狂問她：「媽媽，那你們是真的住在那麼大的房子嗎？」、「那個隋棠阿姨的老公真的是他（指温昇豪）嗎？」因為六月孩子平常和修杰楷的小孩會玩在一起，還天真提問：「咘咘爸爸怎麼跟妳同一個房間？」童顏童語讓六月哭笑不得。

隋棠劇中搬入上流社區第一天就遭六月領貴婦團霸凌，戲裡爭鋒相對，但隋棠爆料：「拍攝那場戲時，演員在現場一直在討論要怎麼把那幅畫拍成600萬美金！」導演還跟她保證：「後面播出更精彩！」身邊看過的朋友還特地跟她說想追下去。

六月劇中在貴婦圈呼風喚雨，到了婆婆面前卻立刻變一隻唯唯諾諾小綿羊，反差之大除了讓觀眾恨得牙癢癢，也好奇這對上流婆媳關係的發展。接下來她劇中兒子林暉閔（飾范彥智）IG帳號意外爆紅，吸引網友留言朝聖並入戲很深地留言：「恭喜彥智考上耶魯」、「我也想當你鄰居」。

《親愛壞蛋》精緻畫面、勾心鬥角的撕逼場面、超複雜角色關係，網友一口氣點名有點像《寄生上流》、《天空之城》、《上流戰爭》、《夫婦的世界》、《黑暗榮耀》等多部韓劇，而最新預告曝光疑似劇中主要男角温昇豪、修杰楷、禾浩辰等人全員出軌，劇中的豪門少爺修杰楷在老婆主辦的露營派對上出軌富二代鄰居曾莞婷，温昇豪則和貴婦鄰居許乃涵幽會，引網友驚呼：「『貴』圈真亂！」