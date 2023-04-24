桃園龍潭市場改造工程完工進入驗收階段。(呂筱蟬攝)

桃園龍潭市場改造工程完工進入驗收階段，民代與經發局共同會勘發現部分缺失要求廠商限期改善。(張肇良提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市龍潭公有零售市場過往有環境凌亂、採光不足及標示不清等問題，市府經濟發展局向中央申請補助，透過公民參與納入攤商及地方居民意見執行改造計畫，目前工程完工進入驗收階段。攤商反映，市場內仍有地板溼滑、無法通風及硬體設備不足等缺失，期盼市府協助要求包商改善，讓市場更貼近攤商及民眾需求。

經發局向經濟部申請「市集沿街風貌再造計畫」補助執行龍潭市場改造案，工程在去年10月動工，規畫打造客庄元素入口意象，另改善市場屋頂、公共廁所、樓梯等空間活化，並輔導18個示範攤位美化。市場科長陳珏寧說，工程完工後市場內地板溼滑，要求施工廠商1周內提出改善方案，另市場內部有裝通風扇，將與自治會討論什麼時段要開啟。至於並非這次改善工程中所反映的地板高低落差問題等，將納入年度硬體改善計畫，而這次工程驗收完畢後，最晚將在6月底前交由龍潭區公所維護管理。

市議員張肇良說，改善工程中選用的地板材質有問題，民眾及攤商都反映很容易滑倒，尤其下雨天更嚴重，另外市場內部空氣不流動，容易感到悶熱與產生異味，而公廁前的空地民眾會在那裡等待親友，缺乏遮陽及遮雨設施，也期盼增加採光罩設計。他也說，整個工程花了超過5000萬元，應該要有相對應的品質，也可看到水溝介面坑坑巴巴不理想，他將要求市府採取嚴格驗收程序。

市議員劉熒隆也說，到傳統市場採買是許多龍潭長輩的生活日常，雖然大部分民眾反映龍潭市場變漂亮也變乾淨，但包含地板溼滑及公廁前的硬體設備不足，市府除要求廠商積極改善外，如今有了嶄新市場，也應舉辦活動協助煥然一新的龍潭市場有更多行銷曝光。

龍潭公有零售市場自治會長李德興則說，市場內部目前有95攤，部分區域攤商上方有竹筒裝飾，有人反映怕有使用年限問題也怕會掉下來砸到人，而近幾天常下雨地板止滑度不足有立即性的危險，希望市府協助盡速改善。