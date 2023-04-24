香港性感女神鍾麗緹，即便已經52歲仍維持前凸後翹的好身材，而她和前夫生的25歲大女兒Yasmine，也遺傳到雙親的好基因，集美貌與性感於一身，更曾於溫哥華華裔小姐選拔獲得亞軍，日前為了慶祝世界地球日，她大方PO文一系列半裸辣照，掀起網友討論熱度。

Yasmine擁有三國混血，有著深邃五官及傲人火辣身材，讓她成為鎂光燈追逐焦點，近來為了響應世界地球日，先是在IG發文寫下7點環保標語，接著曬出身處山林溪谷裡的照片，只見她對著鏡頭露出招牌甜美笑容，頓時融化不少粉絲的心，不過最吸睛的莫過於曬出僅穿著牛仔短褲，上半身赤裸露出大片美背的辣照，尤其沿著河邊奔跑時，傲人胸型更是意外見客，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

Yasmine不吝公開展露火辣身材，大膽作風讓這系列照片引發討論，短短時間就吸引上千人按讚，對此，網友紛紛留言：「多麼讓人著迷的一個女孩」、「怎麼可以如此美」、「真的太美了啦」、「美女搭配美景，絕對是世界上最美的景色」、「是我心中永遠的女神」。

Yasmine日前在社群平台上曬出換衣服的影片，只見她穿著短版白色背心，露出纖細小蠻腰，下半身則是褪去一半的外褲，更令人驚訝的是還大方露出底褲，令粉絲大飽眼福，雖然常不吝嗇展露身材，但她其實是畢業於加拿大西門菲莎大學的學霸，主修天然綜合醫學課程與電影課程，可說是集美貌與智慧於一身。