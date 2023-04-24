員警發現男子母親平安無恙，此時男子發酒瘋，作勢攻擊母親，遭員警逮捕帶返所管束並強制送醫。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

「我掐死我媽！」高雄警方今日上午接獲38歲鄧姓男子報案，自稱遭他徒手掐死母親，警方聽聞不敢大意，立即出動員警火速到場，卻發現60歲鄧母平安無事在家，而此時鄧男突然發酒瘋，作勢要打母親，遭員警控制逮捕，帶回派出所管束，後續依規定進行家暴防治通報，並強制送醫。

家住瑞華街的鄧男，昨日深夜在自家頂樓喝4、5罐啤酒，喝到今日凌晨，上午9時許發酒瘋，撥打報警電話直言「我掐死我媽！」，前鎮分局瑞隆派出所獲報，警方不敢大意，立即轉報消防救護人員並立即派遣員警火速到現場，當員警到現場時，發現鄧男在路邊滿身酒氣，回答時也含糊不清，經過一番詢問後，鄧男帶領警消來到家中。

警消一進門後，發現鄧母平安無事的坐在客廳沙發上，好端端地在家休息，見到警消大陣仗也驚呆，此時鄧男突然發酒瘋，作勢要打母親，遭到員警控制上銬逮捕，並帶回派出所管束。

據了解，鄧男目前無業，有家暴前例，且發酒瘋不止一次，去年11月時，就曾報警揚言要放火「燒全家」，遭員警逮捕並通報家暴，如今又因喝醉酒，發酒瘋亂報案，遭到保護管束外，後續警方也依規定進行家暴防治通報，並將他強制送往凱旋醫院治療。

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