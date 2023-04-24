客家小炒全國爭霸北區初賽即日起開放報名。(桃園市客家局提供／呂筱蟬桃園傳真)

為振興客庄產業及推廣客家飲食文化，桃園市政府與客家委員會合作舉辦「2023客家小炒全國爭霸賽」北區初賽，即日起至5月15日開放報名，賽事6月3日將在龍潭運動公園登場，凡是位於北台灣縣市的合法營業餐廳，且有販售客家小炒菜式者皆可報名，北區初賽總獎金合計11.5萬元，勝出者將與中、南、東區冠軍在總決賽中一決高下。

桃園市客家事務局表示，今年與客委會共同主辦「2023客家小炒全國爭霸賽」北區初賽，邀請台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市餐廳業者踴躍參與，期盼大家能在賽場中端出自家最美味的客家小炒，比賽將以符合現代健康輕飲食為主軸，搭配「Slow Fast-Food」的概念，運用在地食材的「Slow」，與代表年輕世代語言及飲食方式的「Fast-Food」，展現客家飲食新生命力及文化包容性，也希望有更多年輕世代持續關注客家美食，帶動客庄觀光人潮。

這次的北區初賽將於6月3日在龍潭運動公園舉行，參賽的團隊需至鄰近的龍潭區第二公有零售市場購買比賽所需食材後現場進行烹飪，在歷年比賽中勝出的店家，不但知名度提升，更因比賽得獎「鍍金」，總冠軍店家的營業額提升至少3成以上，成功吸引更多饕客上門指名品嘗客家美食。

客家局也說，北區初賽舉辦當日，除了有除了精彩賽事活動外，還有各式攤商、表演活動等，報名相關資訊可上臉書搜尋「2023客家小炒全國爭霸賽—北區初賽」。