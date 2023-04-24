《粽邪3：鬼門開》故事在某間旅社發生駭人事件開始。（華影提供）

《粽邪3：鬼門開》定檔海報曝光。（華影提供）

描述台灣傳統文化「送肉粽」、「跳鍾馗」的恐怖電影《粽邪》系列，過去曾創下超過1.2億票房佳績，今年暑假即將上映的續作《粽邪3：鬼門開》，由原班團隊耗時3年傾力製作，找來張庭瑚、草屯囝仔阿倉、吳奕蓉等主演共同打造專屬於台灣特色的驅魔鬼片。

本片場景由古樸小鎮移師大都會，面對泰國陰靈古曼童，首度挑戰鬼月送肉粽禁忌，詭譎肅殺氛圍更上一層樓。《粽邪3：鬼門開》定檔今年8月25日上映，恰逢農曆七月鬼門開，開放全台觀眾一起進鬼門試膽，電影同時釋出定檔海報，中間可見續作關鍵泰國陰靈古曼童的祭壇。

古曼童為泰國及東南亞地區流傳的嬰靈信仰，一般是早夭嬰孩的靈魂所變，通常以點心飲料等孩童喜歡的食物供養，然而供養古曼童必須非常小心，一旦關係建立就不能隨意拋棄，若有不慎或觸犯禁忌，恐遭嚴重反噬。

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