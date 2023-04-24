交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處透過互動多媒體方式，將北海岸在地自然景觀、人文歷史故事整合到白沙灣遊客中心的展示場域中，突顯出皇冠海岸沿線著名珍珠亮點，因此奪得「美國謬思設計大獎」(Muse Design Awards 2023)室內設計銀獎，讓北海岸之美映入國際眼簾。

白沙灣為北海岸的著名景點，不僅深受國內民眾喜愛，也是許多國際自由行旅客的到訪的口袋名單，為了提升白沙灣風景區遊憩設施及服務品質，北觀處自2020年起，陸續改善白沙灣遊客中心建築群，將遊客中心服務功能與A棟展示場域結合、更新，並於去年11月5日完成並正式開放。

北觀處長方正光表示，本次獲頒國際獎項的白沙灣遊客中心，除了將建物外觀重新拉皮，延續遊客中心建築群鋁帷幕外觀，也同步改善室內空間通風與採光，並改善室內展示動線，結合通用設計手法、環境教育及智慧觀光，將北海岸特有景觀、建築物、生態物種等以實體模型方式呈現，透過互動體驗，更完整呈現北海岸風貌。

遊客中心室內空間則有高蹺鴴成群在雲朵間飛行的生態模型、以海洋及沙灘搭配綠石槽及風稜石造型座椅，完全呈現北海岸自然美景，更透過VR環形劇場，搭配200度環型螢幕及9K撥放器，以視覺包覆方式讓民眾體驗北海岸之美。