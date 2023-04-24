屏東公共自行車自2月上路以來，累積騎乘人數超過13萬人次，24日更宣布首批電動輔助自行車50輛即日起投入營運，未來共將投入300輛，提供民眾更便利、更優質公共自行車服務；且首度跨足東港鎮，初期新增7站點，將持續擴大屏東公共自行車服務範圍。

即日起投入營運的電動輔助自行車，利用電力輔助可以讓騎乘的民眾更省力，時速最高可達25公里，車輛滿電時，平路最高距離可騎乘80公里，智慧車機也有電量提醒功能，若騎乘中電量低於20％，車機螢幕會顯示請儘速還車。

若騎乘時電量低於5％，將無電力輔助，但仍可正常騎乘與還車，租借方式與既有的屏東YouBike 2.0相同，無須另外註冊且共用停車柱，如果要確認車輛出沒地點，可透過YouBike 2.0 APP查詢車輛即時資訊。

另外東港鎮新增YouBike 2.0站點，是除屏東市及潮州鎮外，屏東公共自行車新增服務範圍，此次新增7站點，包括東琉線船運服務中心、光復成功路口、東港中山路立體停車場、鎮海公園、東光國小、東港鎮立圖書館及東港高中。

東港鎮站點上線後，目前屏東縣站點數已達65站，希望透過公共自行車系統，能帶給東港鎮居民通勤、通學及來東港的遊客有更便捷的低碳運具新選擇。

屏東縣政府交通旅遊處表示，YouBike 2.0E費率與YouBike2.0不同，費率為前2小時每30分鐘20元，第3小時起每30分鐘40元，為鼓勵民眾多加騎乘，至2023年底前YouBike2.0E享前30分鐘半價優惠，由民眾自付10元。