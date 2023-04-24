「2023亞洲說」評審、製作人柴智屏。（七十六號原子提供）

「2023亞洲說 國際原創故事徵集大賽」（以下簡稱「2023亞洲說」），已於日前截止徵件，本屆徵集來自台灣、中國、香港、日本、新加坡、馬來西亞、美國等12個國家地區，共近800件作品投稿報名。「2023亞洲說」專業評審團中文評審温昇豪笑說：「其實我沒想到會有這麼多投稿，這表示現在創作者們的創作力很強，聽到時很開心。」柴智屏也表示，相較第1屆的550件投稿，本屆近800件投稿數量幾乎成長了50％，意即活動很成功且被更多人關注，很開心吸引更多創作者加入。

兩人都坦言曾看過無數的劇本，認為故事本身非常重要，柴智屏更透露她就曾因編劇動人的描述而決定合作的經驗。柴智屏表示，「當時我正好對這類型的故事感興趣，並在聽到編劇的描述後，腦海中立刻產生許多畫面，判斷可以創作出一部精彩的作品，就開始進一步的合作了。」温昇豪也表示身爲演員，只要是好的劇本都會非常感興趣，若遇到新穎跟特別的故事內容更會想要嘗試。

身為評審，温昇豪也鼓勵大家勇於挑戰不同類型，譬如近年台灣多是懸疑、刑偵類型的作品，可以有更多突破。此外，「可執行度」也是他作為評審的主要考量之一；因為劇本跟可以天馬行空的小說不同，但劇本要可被執行、能化作現實拍攝。柴智屏則表示身為製作人，她非常希望台灣能有更多優秀的創作人，能發揮他們的創意，藉由作品嚷觀眾看完能有不同的想法或啟發等。「身為評審我沒有設定任何限制，會以最開放的心情去了解所有故事，期待能出現讓我眼睛一亮的作品。」