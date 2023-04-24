有些人天生自帶魅力，甚至會慣性對人放電，容易引來不必要的誤會。命理網站《旺好運》近日分享3個宛如發電機的星座，他們有時控制不住自己，喜歡到處對人放電，有時自己都毫無察覺，讓人覺得他們很花心。

第3名、雙子座

雙子座宛如超強發電機，他們經常控制不住自己，動不動就想對人放電，容易出現見一個愛一個的狀況，久而久之就變成一種習慣，只要感覺對方還不錯，他們就會先放電再說。

第2名、天蠍座

天蠍座對於感情非常敏感，他們很會觀察人，而且也知道如何放電，當鎖定了目標，就會開始把擅長的放電技巧發揮到極致，成功吸引對象的目光，再加上天蠍座還會適時保持神祕感，追求者幾乎都會上鉤。

第1名、雙魚座

雙魚座容易陷入自己的幻想世界，時常覺得別人對自己有好意或敵意，一旦認為有追求者，他們甚至會開始有一些眼神上的發電，但往往都是他們想太多，別人可能沒有那個意思。