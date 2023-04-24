擁有百年歷史、位於淡水渡船頭旁的「淡水渡船頭燈杆」，新北市政府今公告登錄為歷史建築，依法可遷移保存。

文化局表示，依「文化資產保存法」相關規定，邀請文資審議委員與相關單位現勘，且透過文資保存價值評估調查報告，並召開市府文化資產審議會，文資委員認為「淡水渡船頭燈杆」佇立在現今淡水渡船頭，1950年代作為船隻入港靠岸的指標，避免船隻誤航而擱淺，為淡水河口地區代表性的建造物，表現出地域風貌特色，且燈杆構造包括底座與上構，底座為鋼筋混凝土構造，上構為「A」字形，以角鋼與螺栓接合之桁架，由底向上兩段式縮小，為外觀造型仍存的燈杆建造物，具備建築史價值，經審議將「淡水渡船頭燈杆」登錄為歷史建築。

文化局張䕒育局長表示，「淡水渡船頭燈杆」現今雖不再身負船隻導航功能，不過燈杆構造仍持續佇立淡水河邊，不僅見證滬尾發展脈絡，是大眾到訪淡水老街河岸必經之處，更帶動淡水地區歷史文化觀光產業，登錄歷史建築不但可保存歷史記憶，亦可使大眾更加接近認識文化資產，同時與大眾交通系統相輔相成，創造優質生活圈。