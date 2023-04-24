受惠於疫情過後內需市場爆發，寶雅國際今年第1季營收為52.93億元，年增12.31%，營業毛利為23.68億元，毛利率為44.7%，營業利益為8.34億元，營業利益率15.75%，單季稅後盈餘6.58億元，年增30.23%，每股純益6.43元。

截至3月底為止，全國共有323間寶雅、40間寶家。

經濟部宣布4月電費調漲，讓不少租屋族或是小資族開始煩惱，寶家推薦今年夏季家電新品以及多款省電居家用品，像是具有變頻DC風扇、LED燈泡、電源延長線等，通通皆可輕鬆應對省電大作戰，並於4月6日至5月2日全台寶家實體門市祭出普發金放大術活動，不僅消費滿額贈價值千元歐洲廚具，透過POYA Pay消費結帳，最高享回饋18萬點會員點數。

寶雅國際表示，公司將持續展店，並藉由新美妝店型，布局美妝品類；同時寶雅國際將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗，預計將對公司帶來正面貢獻。