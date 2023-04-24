新浪財經報導，盤面上，A股三大指數24日繼續調整，滬指午後下跌超過1％，失守3,300點整數關口，創業板指跌逾2％。
當日半導體晶片股全線走跌，神工股份、立昂微跌停，仕佳光子、華峰測控、聖邦股份跌超過10％，長光華芯、上海貝嶺、必易微等十多股跌逾7％。旅遊等消費股走跌，西域旅遊跌停，金陵飯店接近跌停，全聚德、西藏旅遊、錦江酒店等跌逾5％。
不過，傳媒、遊戲等AI應用方向再掀漲停潮，中國出版連續三日漲停板，星輝娛樂、遊族網絡、電魂網絡、愷英網絡、世紀天鴻、思美傳媒、南方傳媒等十餘股漲停。
24日A股個股跌多漲少，成交連續第15個交易日破1兆元。以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流出18億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨賣出逾38億元。
A股主要行業ETF多數下跌，半導體ETF跌近3％，晶片ETF跌近3％，傳媒ETF漲近4％，通信ETF漲超2％。
大陸商品期貨24日多數收跌，純鹼跌逾4％，熱卷、螺紋、滬鎳、鐵礦石跌逾3％，不鏽鋼、滬鋅、瀝青、橡膠、焦炭、甲醇跌逾2％；花生漲近3％，生豬漲2％。
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