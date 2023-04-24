環境會影響人們的健康，從空氣汙染、土壤水分、食品安全，乃至塑化劑等環境荷爾蒙，都可能造成健康危害。國家衛生研究院今天宣布與國內北中南11家醫療院所合作，成立「台灣精準環境醫學聯盟」，展開長期性的人體監測調查，建構臺灣環境健康監測網絡。

根據世界衛生組織（WHO）估計，環境因素導致全球4分之1的死亡。陳保中說，過去大家很關注環境因素引發癌症，其實影響最大的是缺血性心臟病，第二位是慢性呼吸道疾病，第三位才是癌症，其他還包括呼吸道問題、中風、腹瀉相關疾病、糖尿病等。

國衛院今天宣布與北中南11家醫療院所成立「台灣精準環境醫學聯盟」，各家醫療院所代表齊聚一堂，包括：台大醫院副院長賴逸儒、台大職業醫學部主任蘇大成、台大癌醫中心院長楊志新、台北榮總副院長高壽延、新竹台大分院副院長袁瑞晃、台中榮總副院長傅雲慶、中山醫學大學附設醫院副院長應宗和、彰濱秀傳醫院國際長張武修、台大雲林分院特助陳崇裕、高雄長庚醫院副院長龔嘉德、高醫中和醫院院長鍾飲文、小港醫院院長郭昭宏。

國衛院長司徒惠康表示，台灣對於疾病的診斷、治療和醫療照護品質在全球名列前茅，但在很多歐美國家、日本及韓國都有全面性的環境健康因素監控作為，而台灣需要有自己的全面性的、深入的長期追蹤，期盼經過客觀實證分析，提供政府好的政策參考依據，也和國際接軌有更好的對接基礎。

國衛院國家環境醫學研究所長陳保中指出，過去談論「健康不平等」大多是講經濟弱勢，但大家很少談環境弱勢，雖然台灣很小，但環境上是不平等的，且未必都會區比較好，隨著人口越來越密集，環境影響因素也逐漸浮現；未來整個台灣有各地區不同的環境問題，而所謂環境平權，是指有因地制宜的環境議題處理能力，這也是成立聯盟的主要目的。

楊志新表示，很多病人都會問「為什麼我會得到癌症？」其實醫師心裡知道，有很多環境因素沒辦法被分析出來，例如塑化劑和年輕乳癌的關係、空汙對肺癌的影響、血癌和甲狀腺癌和環境中的輻射線有關、砷和重金屬可能造成泌尿道癌症等。

蘇大成指出，環境因素對於健康的正面或負面影響，都是我們可以一起努力的方向，非常感謝國衛院登高一呼，希望未來國家能夠持續投入經費，讓這些研究有錢、有人去做，台灣會更幸福。

台灣精準環境醫學聯盟以國衛院為首，將整合各地區的監測調查結果，評估居民的健康風險，並為臺灣不同地區的環境化學物質建立參考值。陳保中表示，監測調查的難度在於，需要取得全國代表性樣本，以了解不同性別和年齡的化學物質在人體暴露情況；今年4月已針對全台40個鄉鎮進行血液抽樣，未來將陸續對外發表相關結果。