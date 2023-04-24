國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（中）協調杜文中（左）和林思銘（右）2人都不願退出立委黨內初選，希望兄弟登山各自努力。（羅浚濱攝）

國民黨新竹縣立委黨內初選，第1選區林為洲宣布不參選連任，交棒給前立委徐欣瑩，選情單純化，第2選區爭取立委連任的林思銘，受到前縣議員杜文中的挑戰，雙方24日下午3時到縣黨部協調「破局」，確定5月10到12日做3天民調決勝負!

縣黨部主委陳見賢表示，第1選區只有徐欣瑩登記，縣黨部已完成資格審查，將送黨中央正式提名徐欣瑩參選立委。

陳見賢先後詢問林思銘和杜文中「要不要退讓？」林、杜2人都不願退，堅持用初選民調決敗負，隨即按程序協調由林、杜各選1家民調公司，確定5月10、11、12日3天進行民調，13日公布民調結果。

陳見賢指縣黨部一定會兼持公平公正公開方式辦理初選，希望兄弟登山各自努力，2人在初選期間不要相互攻擊，避免破壞黨的團結。2人也相互握手，承諾做一場君子之爭。

林思銘說，3年前他受到鄉親支持進入立法院後，秉持專業問政，在國會質詢、發言共計253次，累積服務案件共計3209件，獲得公民監督國會聯盟及口袋國會評鑑為優秀立委的殊榮。

林思銘說，3年來他協助地方爭取的建設經費超過50億，！」強調「立法的事，讓專業來！」他對家鄉有責任，對所愛的國家有責任，將勇敢前行，請鄉親繼續支持他在立法院打拚！

杜文中認為，這場「工程師對律師」之戰，他以工程師務實態度，提出7-UP參選政見，主張在國會監督導正課綱亂象，修改生技發展相關法案，推動國家新能源發展計畫，希望透過加強宣傳後，在初選民調中獲得民眾支持。