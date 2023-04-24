南韓人氣男星李昇基在音樂、戲劇、綜藝等領域都有著不俗的表現，人氣火爆。豈料，自從他認愛並與李多寅結婚後，由於女方家人牽扯經濟犯罪，使他的形象一落千丈，除了演唱會的座位事隔多日才售罄，近期再被挖出婚禮伴手禮的價格為70000韓元(約新台幣1600元)，引發討論。

綜合韓媒報導，李昇基與李多寅的婚禮伴手禮進期在網路上流傳，其內容是一個由南韓知名藝術家設計的花瓶，以及一封寫著：「謝謝你祝福我們的未來，正如我們希望花瓶裡綻放美麗的花朵，而我們也會過上美麗的生活，並讓美好的芬芳傳遍世界。」等字句的手寫信，雖然花瓶確切的售價並未公布，但其他形狀相似產品約7萬韓元的售價也讓人推測該伴手禮的價值不會相差甚遠。

消息一出，不僅韓媒爭相報導，也在社群上掀起一陣討論，除了有網友不解送花瓶的涵義外，還有人將其與玄彬與孫藝真婚禮的伴手禮對比，指出玄彬當時送的是美國高檔香水，加上眼鏡以及家庭用品如水晶杯等等，總計要價約80萬韓元(約新台幣18000元)。

事實上，李昇基以及李多寅的婚禮現場眾星雲集，除了有劉在錫和李壽根擔任司儀外、「國民爺爺」李順載證婚，還有許多大咖藝人都前來祝賀，包含李相侖、李棟旭、金南佶、柳演錫、李東輝、ASTRO車銀優、Super Junior銀赫、圭賢和希澈、FTisland李洪基、BTOB陸星材等人皆有到場。且婚禮的花費也不俗，整場儀式下來共花費2億韓元(約新台幣460萬元)，對比花瓶的價值，讓網友不免認為其「有些寒酸」。