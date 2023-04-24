金門縣消防局23日上午11時7分接獲警察局轉報，指稱蘭湖疑發生溺水案件，立即派員前往搜救。（于家麒攝）

金門縣消防局23日上午11時7分接獲警察局轉報，指稱蘭湖疑發生溺水案件，立即派員前往搜救。（于家麒攝）

金門縣消防局23日上午11時7分接獲警察局轉報，指稱蘭湖疑發生溺水案件，消防局立即派遣轄區第二大隊出動各式車輛計8車2艇出勤，並由大隊長陳國瑋指揮所屬執行搜尋任務，由於無明確目擊者指出落水位置，經兩天搜尋並針對所掌握之情資進行綜合研判縮小搜索範圍，經2天累計動員職義消人次83員進行地毯式搜尋，終於在今（24）日下午1時50分尋獲溺者，尋獲時溺者已呈明顯死亡跡象，後續大體交由警方處置。

該案件於昨（23日）上午11時07分接獲報案後，消防局第二大隊立即調派船艇抵達現場，首先與金湖警察所員警針對救災情資進行蒐集及交換，後接續以與警方以車巡及徒步方式環湖搜尋可能跡像，並搭配現場所遺留拖鞋等跡證，綜合研判可能落水位置為靠社福館側階梯位置。

搜救人員連續2日以霸王勾及船艇造浪等方式，加速救援時效，整體救援於24日下午1時50分，於所研判落水位置前方約5至10公尺尋獲落水民眾，隨後立即將大體打撈上岸，並通知員警及家屬前來指認，經指認確認為日前失蹤通報協尋的許姓男子，後續事宜交由警局接續辦理。

在案件發生後，縣長陳福海、金湖鎮代表會主席蔡乃靖、瓊林里里長蔡懷芝也抵達現場關心，並由消防局局長呂英華召集第二大隊大隊長陳國瑋及副大隊長董紀瑋進行救援戰術研討，除具體指示勤務戰術面向外，考量可能湖面流向，特別叮囑應注意湖泊周遭狀況，以岸際周圍為重點巡視位置，終順利完成搜救任務。

消防局呼籲，夏季來臨，為溺水事件高逢期，戲水時應選擇有救生人員的水域，勿游出警戒區，且應做完暖身運動再下水，以免抽筋；如遇有人溺水，可持救生器材施救並儘速撥打119報案，以利第一時間執行救援行動，確保民眾生命安全。

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