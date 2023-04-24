Detrick表示，將技術面看漲的信號與穩健的就業情勢結合，再加上持續看跌的投資人情緒，這便形成了股市可能上演意外大反彈的「看漲全餐」。

以下是這位華爾街知名分析師提出的7個看漲信號（採用1950年以來的標普500數據）：

●1月強，全年強：當標普500指數在1月份出現正回報時，之後11個月當中，有86%的時間會上漲。股市流傳一句老話「全年跟著1月走」（As goes January, so goes the year），即意味著1月美股走強是全年表現的大吉兆。

●前一年收黑＋1月大漲：當標普500指數在前一年下跌並於新年的1月份上漲逾5%時，那麼這一年從未曾收黑，平均漲幅約為30%。

●持穩於12月低點之上：當標普500指數像今年一樣在第一季守穩在12月低點之上，一直到年底將有92%的時間會上漲，第二到第四季的平均漲幅為11%，全年漲幅平均為18.6%。

●標普500指數季季高：當標普500指數連續季漲至少5%時，就像過去兩季一樣，那麼來年87%的時間將走高，平均漲幅為13.5%。

●一年的頭5天大漲：當標普500指數像今年一樣在今年的頭5個交易日上漲逾1%時，到年底有87%的時間上漲，平均漲幅為15%。

●季漲超過7%：當標普500指數就像今年一樣在第一季上漲超過7%，全年則從未出現負回報，平均漲幅為23%。

●罕見的茨威格（Zweig）廣量衝力指標：由Martin Zweig博士所創立的Breadth Thrust Index（BTI）廣量衝力指標是衡量市場動量的指標，主要用來捕捉牛市起步階段。這個指標已經亮起，為2019年以來首見。一旦BTI亮起，標普500指數一年後呈上漲，平均漲幅約為23%。