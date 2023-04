Detrick表示,將技術面看漲的信號與穩健的就業情勢結合,再加上持續看跌的投資人情緒,這便形成了股市可能上演意外大反彈的「看漲全餐」。

以下是這位華爾街知名分析師提出的7個看漲信號(採用1950年以來的標普500數據):

●1月強,全年強:當標普500指數在1月份出現正回報時,之後11個月當中,有86%的時間會上漲。股市流傳一句老話「全年跟著1月走」(As goes January, so goes the year),即意味著1月美股走強是全年表現的大吉兆。

●前一年收黑+1月大漲:當標普500指數在前一年下跌並於新年的1月份上漲逾5%時,那麼這一年從未曾收黑,平均漲幅約為30%。

●持穩於12月低點之上:當標普500指數像今年一樣在第一季守穩在12月低點之上,一直到年底將有92%的時間會上漲,第二到第四季的平均漲幅為11%,全年漲幅平均為18.6%。

●標普500指數季季高:當標普500指數連續季漲至少5%時,就像過去兩季一樣,那麼來年87%的時間將走高,平均漲幅為13.5%。

●一年的頭5天大漲:當標普500指數像今年一樣在今年的頭5個交易日上漲逾1%時,到年底有87%的時間上漲,平均漲幅為15%。

●季漲超過7%:當標普500指數就像今年一樣在第一季上漲超過7%,全年則從未出現負回報,平均漲幅為23%。

●罕見的茨威格(Zweig)廣量衝力指標:由Martin Zweig博士所創立的Breadth Thrust Index(BTI)廣量衝力指標是衡量市場動量的指標,主要用來捕捉牛市起步階段。這個指標已經亮起,為2019年以來首見。一旦BTI亮起,標普500指數一年後呈上漲,平均漲幅約為23%。