周一香港恆生綜合指數收盤跌115.79點或0.58%，為19959.94點，失守2萬點。國企股(H股)跌0.5%，為6733點。科技指數跌0.2%，為3961點。交易所成交金額為964億港元。

權值股方面，騰訊跌1.2%，阿里巴巴也跌1.2%。體育用品股李寧跌3.6%，為表現最差藍籌股。

在印度新的變種病毒入侵中國之下，醫藥股明顯走高，阿里健康升4.9%，康希諾升3.0%，先聲藥業漲6.1%，三葉草生物漲6%。而專家也指出，該病毒的致命性沒有明顯提高，無須過度擔心。