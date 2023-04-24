去年底，大陸儲存型快閃記憶體（NAND Flash）龍頭長江存儲被美方列入貿易黑名單，無法取得生產半導體的技術、材料及設備。近日傳出長江存儲透過大陸國內的設備生產先進快閃記憶體晶片，供應商甚至被要求塗銷掉設備上的商標或識別標誌。

南華早報報導，長江存儲力拚再起，將該計畫命名為武當山計畫，消息來源透露，長江存儲靠著旗艦232層X3-9070 3D NAND快閃晶片追逐三星、SK海力士與美光的腳步，但在美國企業無法提供服務後，長江存儲希望透過大陸國內廠商完成量產目標，目前極機密項目已有初步進展。

不具名的消息人士指出，該計畫打算只使用大陸設備，且長江存儲已經向設備供應商下單，而為了避免供應商曝光或受到牽連，長江存儲還要求廠商塗銷商標或識別標誌。

報導提到，即使大陸廠商全力投入研發，但技術上還是有難以突破的卡關點，這也是大陸晶片業能否自給自足的關鍵，不具名的業內人士指出，目前無法得知長江存儲是否已經突破卡關點，甚至是如何突破。

長江存儲一直都是北京當局重點扶植的晶片製造商，先前也獲得70億美元（約新台幣2100億）的資金，全力拉抬技術實力，一名投資人也表示，我們正在尋找有能力突破技術限制的公司，進行投資。