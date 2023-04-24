美國前國安顧問波頓今年1月宣布競逐共和黨2024年總統候選人提名，於4月底訪台，成首位訪台的2024年美國總統參選人。國民黨立委賴士葆警告，國際政要絡繹來訪，台灣在國際間聲量暴增，但地緣政治風險更高，可能得面對擦槍走火的戰爭威脅。

賴士葆說，台灣長年外交空間受中國大陸箝制，很難邀請國外政要來台，而蔡政府上台這幾年「仇中親美」的政策，與國際反中的趨勢合流，於是整個態勢丕變，國際顯起一股「哈台風」，來訪的歐美日等政要絡繹於途，位階與數量都是空前的。

賴士葆認為，當然歡迎國際友人來台，但這些政要當然不是省油的燈，絕非只是彰顯對台灣民主的支持，強調彼此關係堅若磐石，政要訪台的政治效益也非單純的有朋自遠方來不亦悅乎，裴洛西訪台之後中國大陸環台強大的軍演就是個例子。

賴士葆舉例，前美國國務卿龐佩奧下台之後的身分是Anarock新創投資公司董事會主席，從事戰略性投資計畫，去年兩度來台邀請台灣公私部門投資，外交部也幫忙安排請國發會參與線上簡報，被質疑商業動機，當時前行政院長蘇貞昌很保護對方，說這樣的講法是惡毒謠言。

賴士葆也說，美國柯寧參議員提出《台灣威懾法》之後，去年來台訪問，被認為推銷該法案中的軍事融資，擴大對美武器採購；印第安那州長來台招商，並推銷農產品；亞利桑納州長訪台，祭出低稅率要挖腳台灣的半導體廠商去設廠；美國葛瑞姆參議員公然向蔡英文推銷波音787客機，現場口譯和總統府的新聞稿都被消音，外交部長還配合演出，說當天都聽不清楚，後來華航果真採購了該型號客機；日華懇談會議員的會長古烏圭司向蔡英文推銷高鐵車廂採購案，同樣被總統府辦公室的新聞稿消音。

賴士葆表示，維吉尼亞州州長今明兩天來訪，法國參議院副議長今天抵台，美國前國安顧問波頓即將投入總統參選，本周六要抵台，而日前白宮國安顧問歐布萊恩來台表示美國已透過180億美元的對台軍售計畫，使台灣成為「軍備豪豬」。他認為，在台海地緣政治緊張之下，如此狀況確實讓台灣在國際間的聲量暴增，但付上的代價是可能變成烏克蘭第二、美國在東亞的儲備彈藥庫，恐面對隨時擦槍走火的戰爭威脅。