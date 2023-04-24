2024嘉義市立委選舉，民進黨歷經初選，將由現任立委王美惠獲提名爭取連任，至於國民黨雖尚未進入初選階段，檯面上已有市議員黃思婷、陳家平、張秀華表態有意爭取黨提名，今前立委潘維剛兒子，市府建設處長田長沛也正式表態要投入黨內初選。

4月初曾有網路媒體報導，點名田長沛是藍營可能立委選將，當時田長沛未積極表態，只說確實有人鼓勵，昨田長沛成立個人粉專，貼文除恭喜徐巧芯在初選當贏得勝仗，也說這個結果讓他感受到人民的力量和社會的期待，文末更提及「如果有機會讓嘉義市和人民變得更好，面對挑戰和困難，我會勇敢不退卻」，被解讀是參選宣言，今市議會定期會首日，面對媒體詢問，田長沛首度證實要參加國民黨的黨內初選。

田長沛說，這陣子正在思考參選嘉義市立委的可能性，現民進黨人選出爐，又看到台北市議員徐巧芯初選勝利，因此獲得鼓勵，讓他感受人民力量與社會期待，認為只要有熱情、願意努力，結果可能不一樣。

田長沛說，昨晚他PO文前有告知嘉義市長黃敏惠，黃敏惠表示尊重，家人也尊重他的決定，由於嘉義市被國民黨列入第3階段提名的艱困選區，目前提名作業辦法仍未公布，田長沛說，若要用民調初選方式產生黨籍立委參選人，他會去領表參加。

田長沛要投入國民黨黨內初選，政壇已有要求他辭建設處長的風聲傳出，對此，田長沛說，採民調或是徵召都尚未定案，等遊戲規則出來再來因應。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯說，持續有針對已表態黨籍議員進行協調，田長沛是第一次表態，所以在嘉義展開提名作業前，還是會不斷協調，如最後無法達成共識，才會進入初選。

蔡明顯說，嘉市立委提名預計5月啟動，公告開放領表登記後，第一階段會再協調，包括針對民調方式進行協商，看是要採全民調或民調、黨員投票各佔一定比例等，有共識才會進行民調，最遲6月完成提名。

36歲的田長沛是前立委潘維剛之子，擁有政治大學風險管理與保險學士、美國南加州大學公共政策與管理學系碩士學位，同時具備美國會計師資格，算是國民黨新生代，過去在韓國瑜高雄市長任內，曾任市府觀光局機要秘書，2021年獲黃敏惠黨識，擔任建設處長至今。