雲林縣土庫順天宮祈福花斗充滿歷史意涵，信眾爭相擲筊祈求。（土庫順天宮提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣土庫鎮順天宮24日迎接大甲媽遶境隊伍，以火鶴花與洋桔梗結合在地小物製成祈福花斗，日商商榮實業總經理上條秀美得知順天宮與日本宗教有過連結，特別提供具有結緣意義的「五圓日幣」，與順天宮香火袋組成吊飾組，日文「五圓」發音與「御緣」發音相同，象徵台日信眾不分國籍追求共好信念。

大甲媽遶境隊伍24日行經土庫鎮並在順天宮停駕，廟方與台灣火鶴花產業發展協會共同準備祈福花斗迎接大甲媽，特別選用象徵「一心誠敬」的火鶴花與「媽祖花」洋桔梗，搭配土庫驛可可莊園的可可飲、日商商榮實業提供的五圓日幣、順天宮香火袋製成花斗，於大甲媽起駕後開放信眾擲筊祈回。

順天宮常務委員陳盈豪表示，順天宮在日據時期皇民化政策下，時任街長篠崎喜代吉為防止順天宮遭毀，以配合古義真言宗在台傳教名義，將順天宮改名為「常樂院土庫分院」，並自日本群馬縣迎請黑面觀音菩薩供奉，讓鄰近鄉鎮許多神像藏於廟內，而免於被毀壞的浩劫。

日商商榮實業總經理上條秀美得知此歷史後，深覺宗教的虔誠，讓人不分族群國籍，發揮人心本善行為，因此提供日本習俗的祈福小物「五圓日幣」，日文「五圓」發音與「御緣」相同，寓意結緣，與順天宮香火袋組成「順天有緣」吊飾組，充滿美好意涵。

順天宮於大甲媽起駕後，開放信眾擲筊祈求20組花斗，吸引上百信眾參與，幸運祈得花斗者都非常高興，表示花斗除了美觀賜福外，更深具歷史文化意義，這是順天宮首次舉辦祈花斗活動，希望以後能每年辦理，成為土庫的特色文化。