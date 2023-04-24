宜蘭縣長林姿妙與台化龍德廠協理黃金福，偕同24家企業負責人共同簽下安衛公約。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府為加強宣導勞工職場安全安全及防災的重要，以台灣化學纖維股份公司龍德廠為核心，用母雞帶小雞的方式成立「宜蘭台化安衛家族」。（吳佩蓉攝）

適逢五一勞動節，宜蘭縣政府為加強宣導勞工職場安全安全及防災的重要，以台灣化學纖維股份公司龍德廠為核心，用母雞帶小雞的方式成立「宜蘭台化安衛家族」，協助縣內24家中小事業提升安全衛生管理水準及改善工作環境；縣長林姿妙表示，讓宜蘭的勞工能安心工作、健康生活，拚出宜蘭好經濟。

縣府勞工處今 （24日）在縣府大廳舉辦「宜蘭台化安衛家族」成立記者會，縣長林姿妙與台化龍德廠協理黃金福，偕同24家企業負責人共同簽下安衛公約，並宣誓遵守安衛法規、善盡企業責任、降低職災發生及營造友善工作環境，實現勞動尊嚴。現場展示高處作業使用合梯及由林姿妙示範使用安全工作平台梯。

勞工處在會場也宣導安全注意事項，像是切割機械操作，勞工在使用木材加工用圓盤鋸等機械器具作業時，要有安全防護設備，應設置護罩；作業時應確實戴用工地安全帽；勞工在工作前，要接受適於工作必要的安全衛生教育訓練；及訂定勞工安全衛生管理計畫，執行工作環境或作業危害之辨識、評估及控制等。

黃金福表示，勞動安全為公司最重要的事情，台化公司規模較大、較健全，希望用母雞帶小雞的方式，推廣工安制度與知識，公司經營有數十年經驗，遂拜託包商公司一同組成安衛家族。為配合縣府舉辦的活動，邀請與工安相關輔導老師共同參與，希望大家重視，把安全變成一種文化，讓所有員工不要有工傷事件發生。

林姿妙表示，各事業單位無論規模大小，工作時間長短，都應確實做好各項勞工安全衛生防護及管理，期盼有更多企業能夠跟進，共同協助及輔導安全意識較薄弱的中小企業改善工作環境，讓宜蘭的勞工能安心工作、健康生活，一起拚出宜蘭好經濟。