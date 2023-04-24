國家住都中心規畫在新北市土城頂埔工業區旁興建「頂福安居」2處社會住宅，將提供1294戶社會住宅，內政部長林右昌出席開工典禮。（陳慰慈攝）

國家住都中心規畫在新北市土城頂埔工業區旁興建「頂福安居」2處社會住宅，將提供1294戶社會住宅，內政部長林右昌出席開工典禮。（陳慰慈攝）

國家住都中心規畫在新北市土城頂埔工業區旁興建「頂福安居」2處社會住宅，未來將打造其為地上13到14層樓、地下3層樓的8棟建築大樓，將提供1294戶社會住宅，今舉辦開工典禮，工程經費近61億元，全數由中央投資興建，預計2027年4月完工。

內政部長林右昌今出席動土典禮表示，頂福安居社宅是中央近年在新北市興辦最大規模的社會住宅，低樓層除設有日照中心、身心障礙者日照中心及小作所等公益設施，社區中也保留大量開放空間，兩塊基地的建蔽率分別僅有36％跟44％，等於為當地打造出3座社區公園。此外，「頂福安居」也規畫了通學步道，父母可以放心讓學童直接從社區進入頂埔國小。

林右昌表示，「頂福安居」以設定地上權方式整合畸零地，塑造出完整步行空間，與南側頂新公園綠地做串聯。此外，營建署生活圈道路計畫補助經費，由新北市政府開闢基地南側12米計畫道路，國家住都中心開闢兩基地中間的8米計畫道路，讓地區的道路系統更加健全。

本案基地座落於中央路四段頂埔國小旁，共有二處基地，總面積約2.1公頃，步行至捷運板南線頂埔站約10分鐘，未來三鶯線通車後，距離最近的媽祖田站僅需3分鐘。

國家住都中心柯茂榮副執行長表示，感謝國美建設將土地提供給社宅做人行步道，串接計畫道路。柯茂榮說，這裡的中庭未來要種植誘鳥、誘蝶植栽，串連鄰近的大安圳賞蝶步道，讓這裡成為生態豐富的社區。

國家住都中心指出， 目前全國社宅已完工及決標戶數達到7萬3171戶，其中中央直接興辦更達3萬1219戶。國家住都中心持續於全國各地推動社宅興建，攜手各部會與縣市政府共同興建品質與效率並重的「安居好室」社會住宅，打造安全居住空間，實現安心安居的未來。