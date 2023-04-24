2021年外貿協會黃志芳董事長為積極參與國際事務，指派王熙蒙秘書長角逐WTCA理事席次，並順利於同年9月當選，更是該理事會21席理事中，大中華區兩席之一，顯見其重要性。王熙蒙秘書長表示，本次是疫情以來首次舉辦的實體活動，自2020年起的疫情，重創全球世貿中心的營運；如何運用數位科技、創新思維克服難關，各個會員皆有不同的應對；在全球陸續解封後，持續創新，搶攻疫後的商機，更是大家的重要課題，而這個平台最珍貴的地方，便是會員之間的經驗分享，進一步思考並提昇自我競爭力。

接續理事會舉辦的WTCA年會，則自4月23日起至27日舉行於迦納首都、同時也是非洲大陸貿易自由協定(AfCFTA) 祕書處所在的阿克拉(Accra)舉行。以「Towards African Economic Integration and Enhanced Global Presence」為主題，說明非洲市場的新投資機會與非洲大陸貿易自由協定的企業經驗分享；同時間也規畫多場次的趨勢分析、B2B的媒合會等，為世界貿易中心會員廠商創造絕佳的互動平台。

看準非洲的商機潛力，外貿協會在非洲已設置五個據點，包括阿爾及利亞、埃及、肯亞、奈及利亞與南非，除開辦非洲相關拓銷團外，亦派有專案尖兵前往開拓更多的非洲市場，以服務我國有意前往投資、尋找商機的企業。