CANbus控制器區域網路已在傳統車載通訊成為不可或缺的存在，能簡化網路布線架構，使車輛在無主機電腦下進行高可靠性的通訊傳輸。但隨著物聯網、車聯網的應用落地，更大的資料負載恐因傳輸延遲而拖垮智慧物聯的美好想像。為此，安捷科推出全新CAN FD解決方案，有效釋放資料傳輸的速度極限，更從資料傳輸效率著手，能在相同傳輸時間下，較傳統CANbus提升8倍資料負載量，全面解放傳輸效率，不僅資料處理更即時，並具備高度容錯以及偵錯能力，提高數據可靠性。

以智慧車載應用為例，因為需要不斷地收集和分析來自車輛各個系統的數據，包括電源管理系統、雷達感測、監控鏡頭、GPS等複雜資料傳輸，此時，全新CAN FD便能有效傳輸相關數據資料，解決傳統CANbus瓶頸；無論是自駕車、電動車，亦或是智慧製造與物流場域的無人運輸系統，都能受惠。

除了全面性效能提升，車載與無人設備最在意的安全性議題亦不容忽視。本次CAN FD系列不僅支援工業級寬溫標準，更能整合GNSS全球導航系統以及UDR/ADR汽車慣性導航功能，車輛即使穿梭在隧道、山間等訊號不穩定的環境中，依然提供高精準度定位，讓管理者清楚掌握即時車輛位置，強化無人系統的即時安全性，提升運輸安全與管理效能，成為無人車載系統應用最強後援。

宜鼎持續拓展全球AIoT布局，透過多元垂直市場的高度掌握，洞見客戶智能轉型痛點；在智慧車載與無人系統領域，旗下安捷科以全新CAN FD系列提供高效、安全、高彈性的解決方案，滿足無論是自駕車或是智慧物流的資料溝通情境。目前GADN-FD7L0與FARO-FD700已正式上市，不僅提供高速效能，亦能向下相容傳統CAN標準，達成無痛升級目標。