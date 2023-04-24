5月桐花開，新竹縣文化局今年選擇溪南的湖口、關西及新埔3個鄉鎮，串連在地人文、古蹟建築及觀光產業，推出4條桐花小旅行路線，充滿人文風情，精彩且具特色。

文化局長李安妤表示，4條桐花小旅行路線分別是，新埔湖口漫遊老街古道賞桐趣、來關西在地生活古道體驗、關西新埔桐遊關西古道輕旅行分（石光古道線）和（渡南古道線），共5個梯次200個名額。

新埔湖口漫遊老街古道賞桐趣，趁著桐花盛開之際，造訪吳濁流故居，認識建築之美及吳濁流先生、吳載熙烈士事蹟，欣賞巨埔社區民俗表演團表演「快樂耕田人」，在巨埔休閒農場享用在地社區媽媽準備最道地的客家風味餐食。

前往賞桐秘境前，沿途將經過湖口老街，到仁和步道賞桐花，做桐花意象之陶藝DIY，品嘗客家食材打造創意特色的Pizza。

關西新埔桐遊客庄古道輕旅行（渡南古道線），從東安古橋出發，經過石店子老街、太和宮、日治警政建築關西分駐所到百年私塾羅屋書院，在院埕中享用當季食材製作的「桐花風味餐」，在渡南古道賞桐花，下午再到新埔吳濁流古居等景點。

關西新埔·桐遊客庄古道輕旅行（石光古道線），走進關西石光社區賞桐花的古道秘境，沿途導覽伯公信仰、茶園景觀、奉茶文化、挑擔體驗，石光子露德山享用「桐花風味茶餐」的同時，還可聆聽客家山歌音樂饗宴。下午再到新埔吳濁流故居等景點。

來關西在地生活古道體驗，尋訪傳統市場私房美味，走讀老戲院到百年羅屋書院品嘗桐花風味餐 ，再到渡南古道賞桐趣，體驗由古道串起的這份歲月靜好。