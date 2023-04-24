據統計，台灣肌少症的盛行率約20～25%，肌少症與糖尿病、心血管疾病等慢性病密切相關，一項研究指出，無論男女，65歲以上者的小腿圍越粗，心血管風險越低。醫師表示，女性若施打肉毒桿菌來瘦小腿，日後罹患糖尿病的機率將增加。

根據奇美醫院的衛教資訊，台灣肌少症的盛行率約20～25%，糖尿病、高血壓、心臟疾病、腎臟疾病、癌症等疾病的病人是肌少症的高危險族群，研究指出，因年齡增長而流失肌肉量所造成的肌少症，是導致老年族群失能的主要原因，甚至會增加死亡風險。

根據一項2020年台灣醫界針對台灣地區65歲以上者所做的研究，小腿圍越粗者，10年內心血管疾病風險越低，該研究是針對年齡65 歲以上的540名男性，及683名女性，發現小腿圍與心血管疾病風險呈現明顯的負相關。

以糖尿病而言，腎臟科醫師江守山在《下班經濟學》中表示，當人吃進碳水化合物後，血中的葡萄糖會經由一連串作用來合成肝糖，儲存於肌肉與肝臟中，因肝臟是一緩慢器官，且容量小，但人體血糖必須處於衡定狀態，使得肌肉量對血糖穩定非常重要，尤其腿部是人體肌肉最多的地方，若肌肉量少，肝糖無法進入肌肉、必須進入血液，會使得血糖濃度上升。

他說明，在此時刻，胰島素須大量分泌，久而久之會產生胰島素阻抗，「因此若女性為了小腿外觀，注射肉毒桿菌，將增加日後罹患糖尿病的風險。」他呼籲，民眾應增加運動量，以增加肌肉量，降低糖尿病等慢性疾病的發生率。