爆徐巧芯「這樣打選戰」 郭正亮曝背後祕辛：很少人能做到

對於台北市議員徐巧芯在國民黨松山信義區立委初選險勝現任的立委費鴻泰，前立委郭正亮披露，徐巧芯的選法很少人能做到！「我自己也初選過3次，這難度非常高」，很了不起的事情，創造奇蹟！

郭正亮今（24）日在中天電視《大新聞大爆掛》指出，徐巧芯非常特殊，藍營就這麼一個，在去年地方選舉，和王鴻薇兩人最亮眼，是一個很難類比的例子。

郭正亮披露，不要以為徐巧芯沒有走組織路線，「我也介紹一些朋友幫她忙，有一些朋友有藍的票」，譬如吳子嘉是富台新村長大的，有一些特殊的線，就幫徐巧芯介紹30票。

郭正亮直言，松信區的國民黨員大概接近5000人，徐巧芯是5000人一個一個打電話，如果有接電話聊上了，又沒有惡感，若能夠見就去家裡按門鈴，這種選法很少人能做到吧！

前立委郭正亮。 （資料照片）

郭正亮認為，徐巧芯長年找議題，讓自己不斷有存在感，新聞從來沒有斷過，「我自己也初選過3次，這難度非常高，我是佩服她，連我選過這麼多次，都覺得太不尋常！必然會是國民黨裡面一個異數」，「我認為她選立委一定會外溢，太特殊了！」

郭正亮強調，如果這次初選是5月，黨員投票就很難講了，因為5月要報稅，是費鴻泰的強項，他會幫很多人報稅；所以「徐巧芯是一路慢慢克服自己的弱點走過來的，很了不起的事情，創造奇蹟！」