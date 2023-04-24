行政院環保署4／24日假財團法人張榮發基金會舉辦「Let’s Go Green淨零綠生活競賽」頒獎典禮，中鋼公司以「綠色飲食」、「綠色旅遊」、「綠色消費」、「綠色居家」、「綠色辦公」五大面向於公司內積極推行員工綠色生活，每年亦舉辦中鋼集團綠色生活評鑑，採行以大帶小方式帶動集團各公司腦力激盪，發想創意展現綠色生活減碳績效，獲得這次競賽評審團高度認同，獲頒企業組金牌獎的肯定。

中鋼公司自96年起開始推動綠色採購，包括使用環保標章紙材及公司職工福利社設置綠色產品專櫃販售具環保標章或碳足跡標籤的日用品。101年起，中鋼公司透過內部多方管道積極向員工宣導綠色生活必要性，逐步建立同仁綠色生活觀念，養成如多搭乘大眾運輸系統、自備環保餐具及保溫杯、輕量減食等生活中的低碳好習慣，再由同仁影響眷屬以及協力廠，共同實踐綠色生活。108年開始，中鋼公司每年內部舉辦集團綠色評鑑，帶動子公司激發綠色創意發想與作為，例如中鋼結構公司回收廠區落葉轉化成有機肥料，中鋼鋁業公司成立木材工場回收使用過的木棧板及木箱進行修繕再運用，皆榮獲過集團最佳綠色生活獎。

中鋼公司實踐綠色生活不遺於力，並以「綠色飲食」、「綠色旅遊」、「綠色消費」、「綠色居家」、「綠色辦公」等五大面向推動相關措施推行「淨零綠生活」。「綠色飲食」方面，中鋼公司每天提供1～5項蔬食便當供員工選擇，員工餐廳亦使用在地食材，減少食材運輸之碳排放，也因此取得綠色餐廳標章；「綠色旅遊」方面，中鋼於107年修訂公司規章，明訂公司各單位辦理員工旅遊活動應選擇環境友善及規劃低碳行程為優先，例如去年中鋼於「壽山動物園」舉辦員工家庭日即鼓勵自行攜帶水壺，同仁攜眷前往動物園時搭乘高雄捷運、高雄輕軌或台鐵，再轉接駁車方式參加。

至於「綠色消費」方面，中鋼公司110年綠色採購金額高達1.44億元，並已連續10年獲環保署及高市府環保局頒發綠色採購績優單位；「綠色居家」方面，中鋼公司鼓勵同仁往返公司及住家時搭乘捷運等大眾運輸工具，或依同仁居住地交通路線安排共乘交通車，另也透過捷運票卡補貼與廠慶分送員工捷運儲值券等方式落實低碳交通目標；最後「綠色辦公」方面，中鋼公司致力員工辦公環境減碳，在小港廠區及總部大樓周邊環境綠化總面積達48公頃，綠化率近8.5％，每年約可減量二氧化碳6,406噸，另包括中鋼第三冷軋辦公大樓、中鋼集團總部大樓、中鋼集團會館等建築皆已取得綠建築證書。

中鋼公司不僅對內推行綠色生活，也將綠色生活理念推廣至社會大眾，例如111年中鋼股東會紀念品特別選用環保餐具，宣導減少一次性餐具使用，也結合中鋼集團教育基金會辦理的環境教育巡迴車，至學校宣導循環經濟及環保減碳觀念等。此外，中鋼公司主動要求供應商簽署供應商行為準則，共同推動節約用水、減少能源消耗及溫室氣體排放，以共同善盡企業社會責任。