直覺有詐！行員機警一舉動 保住7旬婦30萬血汗錢

金門縣金寧鄉7旬李姓婦人於今（24日）早上至金寧郵局臨櫃欲提領30萬元，機警的行員關懷提問時察覺有異，立即通報警方到場，發現可能遭到詐騙集團詐騙，經員警及親友苦口婆心勸說，終取消提領念頭，成功保住婦人多年存款積蓄。

金城警分局指出，這位金門婦人於今天早上至金寧郵局臨櫃欲提領30萬元，行員察覺有異，通報警方到場，經員警到場發現婦人除今日欲提領新臺幣30萬元外，另於4月13日也在其他金融機構提領過30萬元。

經詢問前後為何各提領30萬元時，婦人始終不說提領用途，警方見婦人不透露實情後，即電請在台之兒女通話及請在金友人到現場協助詢問，婦人仍堅決不透露提領錢用途，最後警方協助將婦人勸返回家，並交待家屬隨時注意婦人各金融帳戶內金錢提領狀況。警方亦通報轄內各金融機構，如發現該婦人提領或匯款時，及時通報警方到場處理。針對已提領部分將了解有無遭詐情形進行偵辦。

金城分局長方子欽表示，感謝金寧郵局行員機警察覺、主動關懷提問並即時通報警方到場，共同成功攔阻詐騙；另指出銀髮族常遭詐騙的手法有「假檢警」、「猜猜我是誰」或「假借親友出事」等方式，提醒家中長者如接獲不明電話，自稱「警官」、「檢察官」或自己親友，進而提到「匯款」、「借款」或「管收金融帳戶」等關鍵字，這些都是詐團的技倆，應撥打110、165專線詳加查證。

另警方將持續利用分層分眾概念，強化銀髮族防詐宣導外，亦持續與金融機構保持密切合作，積極辦理反詐騙工作，建立阻詐防線，避免民眾財物損失。