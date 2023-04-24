來！來！來！請市長品嚐『輪胎』！什麼？『輪胎』可以吃？它可是原住民風味餐最常見的『地獄美食』！臺北市長蔣萬安穿上阿美族服當一日學生，向原住民耆老學習樂舞、十字繡、體驗城市部落菜園及品嚐原民風味餐。

蔣萬安市長今日(4/24)前往位於南港『北原會館』的『臺北市原住民長青學苑』參與樂齡課程，上課前市長已做足功課，無論是複雜的舞步、圖騰線條，市長都能輕鬆上手，長輩們頻頻誇讚蔣萬安『同學』很有韻律感，也很快就認識原住民色彩，甚至大膽挑戰口感極為苦澀的部落野菜『輪胎茄』，市長說：很佩服臺北市原住民長輩的活力與智慧，將樂齡課程巧妙地與原住民傳統文化結合在一起，讓課程變的生動有趣，在日常生活裡實踐跟傳承原住民的文化。

臺北市長蔣萬安穿上阿美族服當一日學生，體驗城市部落菜園及品嚐原民風味餐。(台北市原民會提供)

臺北市長蔣萬安品嚐原民風味餐。(台北市原民會提供)

蔣萬安市長一個月前就向部落媽媽訂製青年階級的阿美族服，進入長青學苑之後，第一堂課就上『樂舞課』，市長跟著長者們一起跳『阿美恰恰』，其中最難的菱形舞步，考驗市長的記憶力跟韻律感；第二堂課『傳統手工藝』，市長穿針引線在小方格棉布中繡出八角星圖騰，考驗眼力與手部靈活度，市長也加入長者最愛的『田園植栽課』，看到農場裡豐富的部落野菜龍葵、輪胎茄、蕗蕎及莿蔥等，市長非常驚艷直呼：『原住民長輩將對原鄉的響往，具體落實在長青學苑，在高樓林立的臺北市，原住民長者們親手打造了一座空中部落菜園』。

蔣萬安穿針引線在小方格棉布中繡出八角星圖騰，考驗眼力與手部靈活度。(台北市原民會提供)

為了歡迎市長到來，原住民長青學苑的長者們，特地安排原住民的傳統完工宴『八歌浪Pakelang』，將部落菜園裡野菜及香料變身成風味獨特的佳餚，包括原住民小米粽『吉拿富』、『馬告青木瓜雞湯』、『刺蔥烤雞』等，其中令蔣萬安市長印象最深刻的是，俗稱『輪胎』口感比苦瓜更苦澀的『輪胎茄』！在長者熱情的吆喝之下，市長只能『吃苦當作吃補』！最後，長者為市長配戴象徵祝福與期待的阿美族情人袋‘alofo，並邀請市長加入傳統大會舞象徵活動圓滿。

全臺灣第一個原住民長青學苑就在臺北市，目前長青學苑共有五個據點，長者們可以在這裡樂活安養『享受』文化課。(台北市原民會提供)

臺北市政府原住民族事務委員會主委巴干‧巴萬Bakan Pawan表示：全臺灣第一個原住民長青學苑就在臺北市，目前長青學苑共有五個據點，長者們可以在這裡樂活安養『享受』文化課，有不同族群的長者相互陪伴，也可以參與文化『培訓』課程，在完成研習時數之後，再度投入社會以文化傳講員的身份進入臺北市小學、機構、親子館分享原住民文化，活到老、學到老、服務社會。蔣萬安市長親自掛保證，在臺北市的原住民長者沒有人落單，只要年滿55歲以上，來參加原住民長青學苑，有朋友、有夥伴、不孤單，大家一起分享文化、互相支持陪伴，樂活服務社會。