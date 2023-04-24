蔡惠美分析，外匯存款下滑的因素包括：一、4月開始陸續進入股利發放季節，廠商將外幣解約轉成新台幣，預備股利發放。二、壽險外幣資金轉投資海外資產。三、國人海外旅遊提領外幣存款。四、3月出口年增率為-19%，出口衰退也縮小國外貨款收回的規模。
3月月M1B年增率2.01%，創民國98年2月以來新低；M2年增率6.58%，則是109年8月以來新低。蔡惠美表示，雖然3月M1B及M2年增率雙降，但目前市場資金動能依然充沛。
央行公布3月金融情勢，其中外匯存款連續2個月下滑，3月外匯存款餘額為8.7082兆元新台幣。央行經研處副處長蔡惠美表示，外匯存款減少因素，也和3月出口衰退幅度擴大有關；而3月M1B及M2年增率雖然雙降，但目前市場資金動能依然充沛。
蔡惠美分析，外匯存款下滑的因素包括：一、4月開始陸續進入股利發放季節，廠商將外幣解約轉成新台幣，預備股利發放。二、壽險外幣資金轉投資海外資產。三、國人海外旅遊提領外幣存款。四、3月出口年增率為-19%，出口衰退也縮小國外貨款收回的規模。
3月月M1B年增率2.01%，創民國98年2月以來新低；M2年增率6.58%，則是109年8月以來新低。蔡惠美表示，雖然3月M1B及M2年增率雙降，但目前市場資金動能依然充沛。
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