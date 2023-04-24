【全程影音】爆民進黨前議長「放款數十億給親友」 王鴻薇揭內幕轟：把何合庫便自家金庫

國民黨立委王鴻薇24日舉辦記者會，指控前民進黨高雄市議長、現任合庫資產管理公司（AMC）董事長蔡見興任命兒子、家族親戚到合庫AMC與合庫相關企業任職，甚至還放款數十億給前家族企業親友，變相掏空公司。對此，蔡見興回應，王鴻薇可能有些誤會，他做人正直，絕對沒做違法情事，相關質疑都禁得起檢視。

王鴻薇爆料，蔡見興被任命合庫AMC董事長時，就被爆出無金融相關背景又超過年齡。且接任董事長後，便將兒子蔡政達拉到合庫創投公司擔任經理，姪子陳柏州拉到合庫AMC擔任副理。

王鴻薇進一步指出，更誇張的是，蔡見興過去擔任董事長的造福環境工程股份有限公司，由女兒蔡佳庭接任董事長，蔡政達、陳柏州則都是董事，而擔任造福監事的李木欣女兒李宜芳居然也在合庫AMC擔任協理，等於蔡見興家族的造福公司寄生到合作金庫以及相關產業。

對此，蔡見興澄清，王鴻薇可能有些誤會，他絕對沒有做違法的事情，且蔡政達並不是由他拉進公司，蔡政達曾在陽信銀行、台新銀行任職，後來合庫創投才將他挖角，跟他沒有任何關係。陳柏州則是他接任合庫AMC董事長時，所聘用的祕書。

至於李宜芳部分，則是因為當時合庫AMC會計主任離開公司，到其他地方任職，因此公司員工有缺額，李怡芳本身就是會計師，她透過考試進入公司，且李宜芳是當時應考人員中，學經歷最好的考生，才錄取她進入公司任職。包含李怡芳、蔡政達、陳柏州都有相關金融背景，且都是依循正常管道進入公司任職。