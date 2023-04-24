科技廠主管喝醉掌摑移工 桃市府不滿息事寧人說重話

桃園龜山工業區一間印刷電路板公司，3月發生主管掌摑員工事件，影片今外流引撻伐怒控職場霸凌，該公司已對主管祭出行政處分，但桃園市勞檢處勞動檢查發現該公司涉嫌息事寧人，未落實執行職場不法侵害相關紀錄，已通知限期改善，未改善最重可罰15萬元。

網傳桃園龜山工業區一間印刷電路板公司3月12日早上近7點發生職場霸凌，影片見1男子把員工逼到角落指著鼻子數落辱罵，先是用右手食指頻點員工左頰，之後更連續掌摑對方2巴掌，且一次比一次大力，該員工雙手環抱胸低頭默默不語挨打，一旁還有另名男子全程漠視未阻止。

桃園市勞動檢查處今立即派員至該公司勞動檢查，證實該廠3月12日確實發生勞工遭受部門主管嚴重肢體霸凌案件，雖雙方已達成和解，但該公司未落實執行職場不法侵害相關紀錄，已通知限期改善，未改善者將依違反職安法規定，處3至15萬元罰鍰。

畫面曝光後引發撻伐，該公司受訪坦言影片屬實，是員工跟主管因工作發生衝突起爭執，雙方事後也到桃園警分局大樹所和解撤告，都有和解書跟撤案狀，公司已對主管祭出行政處分並告誡，未來也會加強宣導，對於影片1個月餘後外流感到不解，也希望不要再轉傳引發二次傷害。

桃園警方指出，案發後有接獲報案，是蘇姓主管喝醉指責36歲泰籍移工工作不認真，一怒下掌摑移工2巴掌，經警方通知到案，蘇姓主管坦承言行失當，在警方勸說下蘇男道歉，取得移工諒解並撤告。

勞檢處呼籲一般事業單位應依職業安全衛生設施規則第324條之3，訂定執行職務遭受不法侵害預防計畫及採取暴力預防措施，勞工在職場上遇到職場霸凌時，應主動向公司提出不法侵害調查，對於工作期間遭受言語汙辱或毆打等霸凌事件，已涉及觸犯刑法，建請通報警政機關或循司法途徑處理，以維護自身權益。

勞動局為強化對勞工族群的法律扶助服務，於每周一、周三及周五下午2時至5時於桃園市政府3樓提供「免費律師諮詢服務」，以協助勞工爭取自身權益，歡迎多加利用。

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