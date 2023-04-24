警方於現場另查獲積分卡12組、賭資4萬塊(賭後以積分卡兌換方式換取現金)、積分卡1副、麻將牌6副、風圈骰子3顆、牌尺12支、現場監視器主機1台、監視器鏡頭4支、當日營業帳冊1張、電子計時器1個、手機3支等賭博犯罪證據。（簡銘柱翻攝）

汐止警分局社后派出所執行「清源專案2.0」破獲職業賭場，負責人、工作人員及賭客共14人束手就擒，現場查扣積分卡、賭具、賭金等，全案依法移送士林地檢署偵辦。

休閒館以「麻將研究社」揪牌咖 警突襲職業賭場逮14人

汐止分局平時即積極清查列管轄區可疑處所，位於汐止區工建路某休閒館於今年1月開始營業，係社后派出所「清源專案2.0」提報列管之處所。警方近期發現該休閒館負責人潘姓男子(44歲)於網路以「麻將棋牌類揪牌咖」、「鬥陣歡樂城fb麻將揪牌咖」、「麻將牌咖258」、「麻將研究社」等號召賭博，以100元底20元台、200元底50元台、300元底50元台招攬不特定麻將賭客前往賭博。

警方經過連日的蒐證，於4月22日晚間21時許，持搜索票突襲入內查緝，當場查獲正在麻將桌上非法進行賭博的12名男女賭客。警方隨後將在場的負責人潘男及工作人員王女(39歲)及12名賭客共計14人帶返所偵訊。

警方於現場另查獲積分卡12組、賭資4萬塊(賭後以積分卡兌換方式換取現金)、積分卡1副、麻將牌6副、風圈骰子3顆、牌尺12支、現場監視器主機1台、監視器鏡頭4支、當日營業帳冊1張、電子計時器1個、手機3支等賭博犯罪證據。經查負責人潘男為了躲避警方追查，要求賭客進場時要先填寫會員資料，經審核通過成為會員後才可進行配桌，每次進場基本皆須打滿二將才可離場。全案警方詢後將潘姓負責人、王姓女工作人員及賭客12人總共14人依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦。

社后派出所所長林裕益表示，後續會啟動第三方警政，報請新北市政府撤銷該場所商業登記執照。警方持續掃蕩不法行為，針對可能出現不法的當舖、活動處所等加強查處，並強化推動「社區警政再出發」及「清源專案2.0」工作，同時持續深入經營轄區並與居民建立友善通報網，發掘轄區內潛藏的「污染源」，斬斷犯罪根源，以淨化社會治安。