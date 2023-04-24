基隆市暖暖區金華街24日上午11時許，一處民宅突然冒出大火，火勢猛烈，濃煙從一公里外都能看到。消防人員在火勢受控後檢視火場，在二樓臥室發現童姓婦人的遺體。經警方初步調查，疑似是童姓婦人購買汽油縱火，才導致這場火警。

24日上午，有民眾發現基隆市暖暖區金華街一處獨棟民宅冒出濃煙，於11時12分緊急通報基隆市消防局，消防局派出共14部各式車輛及30名消防人員迅速趕到現場。由於現場火勢猛烈，一直到12時03分，才將現場的火勢控制住，12時53分才完全撲滅。消防人員在二樓的臥室裡，發現一具女性遺體。

經查確認死者為62歲的童姓婦人。屋子為童婦的大伯所有，平日家中共有包含死者童婦、童婦的3個孩子，以及82歲的童婦婆婆及婆婆的外傭等6人同住。隨著消防局火災調查科在火場內發現裝有汽油的罐子，警方也在童婦的機車上，發現加油站的發票，經調閱監視器後，警方發現，這起火警可能是童姓婦人縱火。

據了解，童婦與她82歲的婆婆林姓婦人有一些糾紛，甚至童婦也曾經多次對家人進行言語及肢體暴力，經家屬向法院申請保護令獲准，要求童婦必須於4月15日起搬離金華街的住處。

童婦24日上午10時許，在加油站買了汽油，回到家向林婦及外傭表示要回二樓的房間拿東西。未久，外傭就發現二樓冒出濃煙，見狀便急忙推著林婦外出避難。

警方初步研判，應該是童婦不滿遭家人趕出住所，才會購買汽油回家縱火，但詳細的原因還有待警方進一步的調查釐清。

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