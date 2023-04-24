安泰醫院張邑涵(右)及屏基附設屏基護理之家偉文四，分別獲得全國模範勞工及優秀移工獎項。(林和生攝)

「每一位勞工在職場上都有令人感動的故事」，屏東縣政府趁五一勞動節前夕，舉辦模範勞工暨優秀移工及雇主頒獎活動，縣長周春米頒發模範勞工共117位，她感謝所有勞工朋友們為屏東打拚與努力，也特別鼓勵身障模範勞工，希望透過表揚活動讓他們的努力被看見、重視。

其中屏東縣今年提報安泰醫院張邑涵，及屏基附設屏基護理之家偉文四，分別參加全國模範勞工選拔及優秀移工選拔，雙雙獲選全國性獎項。

張邑涵長期在地處偏鄉醫院為需要的民眾服務，疫情期間參與社區篩檢站的設立及運作，每年還參與QCC活動，積極參加醫療糾紛溝通課程；偉文四則是越南護理學校畢業後，來到屏基護理之家服務，為機構內最資深外籍照顧服務員，主動指導其他外籍員工學習，溝通轉達工作人員適應需求及工作困難，曾被遴選為機構內勞方代表，擔任勞資溝通橋樑。

周春米表示，五一勞動節是屬於勞工朋友的節日，感謝所有勞工不分國籍為屏東奉獻，同時也感謝目前全縣1萬4000多名移工，在各行各業與縣民共同打拚，這些飄洋過海來屏東同在共好的移工們，突破環境適應問題，讓自己的工作表現感動周遭的朋友或雇主，值得作為外籍移工的楷模。

今年勞動暨青年發展處結合在地商家共同推出五一勞動節優惠方案，共有超過60家商店、旅遊景點、休閒農場、飯店及民宿業者，提供優惠專案活動給勞工朋友，鼓勵大家可以趁著假期多加利用，適時充電放鬆身心。