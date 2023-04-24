2024立委初選藍綠陣營都戰況激烈，民進黨台北市黨部主委張茂楠今(24日)在《暐瀚撞新聞》節目透露，北市8個立委選區選情是「坐四搶六拚八」，大部分選區勝率都有50％以上，其中王世堅出線的士林大同喊出90％勝率，吳思瑤尋求連任的士林北投也看好70％勝率。至於南港內湖，他坦言「高嘉瑜是很頭痛的問題」，當年她狂吸中間選民票，現在行事作風卻引起不少爭議，但如果該區能整合成功，勝率還是有60％以上。

張茂楠分析民進黨台北市各立委選區的選情，其中第四選區（南港、內湖）現任立委是高嘉瑜，但會碰上親綠的吳欣岱，他坦言「這一區，成也高嘉瑜，敗也高嘉瑜！」當年高嘉瑜用個人清新形象席捲內湖南港，狂吸中間選民票，但現在高嘉瑜的行事作風引起不少爭議，「明明高嘉瑜是不錯的人，但現在大家不喜歡，我該怎麼做？」

「高嘉瑜目前真的是民進黨很頭痛的問題！」張茂楠直言，目前需要思考如何跟吳欣岱整合，如果能整合成功，就還有一搏的機會，如果不能，這區是他比較憂慮的。至於如何整合？他強調「大綠小綠都是綠！」希望吳欣岱能和高嘉瑜進行民意PK，整合出一組候選人就好，若整合成功，「勝率還是有60％以上！」

張茂楠談到其他選區時指出，第一選區（士林、北投），現任民進黨立委吳思瑤對上國民黨所推的張斯綱或陳重文（民調後協商），勝率有70％，因為選民結構改變，深藍選民逐漸凋零，吳思瑤地方經營紮實，有信心贏！第二選區（士林、大同）由王世堅代表民進黨參選，勝率有90％。第三選區（中山、北松山）勝率有50％，民進黨人選尚未決定，對上王鴻薇希望有奇兵，只要中山區能小贏，就算北松山小輸，仍可勝選。

張茂楠指出，第五選區（中正、萬華）有60％以上勝率，因為于美人還是比較吸引藍白選民，「美人姐參選，對民進黨有利！」第六選區（大安）勝率50％。第七選區（松山、信義）許淑華對上藍營徐巧芯，有50％勝率。第八選區（文山）則「有待努力！」張茂楠喊出結論：坐四搶六拚八，「希望北市立委，民進黨四席起跳！」