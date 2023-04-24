世界四大設計獎之一的德國紅點設計，由德國著名設計協會Design Zentrum Nordrhein Westfalen所創立，於業界具有非凡影響力，且為設計人士的重要指標，起源於1955年，全球專業評審針對各種創意、解決方案、產品與傳達設計以及概念做評選，吸引來自超過60個國家及7900件以上的作品一齊角逐，而T-CREATE EXPERT DDR5桌上型記憶體更以精湛高質感設計勇奪國際設計獎項。
專為處理龐大且複雜的創作任務所設計的T-CREATE EXPERT DDR5桌上型記憶體，採用一體式孔洞散熱設計及專業導熱矽膠，及使用十層PCB板、客製化耐高溫電容、陽極鋁合金散熱片與嚴選高品質IC精心打造，讓系統能穩定執行大量的運算工作，T-CREATE EXPERT DDR5桌上型記憶體具備最高至7200 MHz的超高效率，搭配低延遲規格，以極致效能及強健穩定性全力支援專業3D渲染及長篇超高解析度影片編輯等繁複的作業及運算需求，讓各類專業人士於DDR5的全新世代挑戰極限。
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