豐興調降產品價格後，廢鋼每公噸收購牌價為11,800元，鋼筋每公噸基價為20,400元，型鋼每公噸牌價為27,600元。

豐興表示，鐵礦砂原料部份，大陸雖有Q1GDP表現優於預期加持，但需求復甦緩慢，且不如預期，加上大陸三月份粗鋼產量大幅成長加重賣壓，上周大陸鋼價震盪下跌，鐵礦砂周末每公噸大幅下跌至109.8美元。且美國廢鋼原料，因土耳其需求疲弱，重建需求尚未釋出，里拉持續貶值影響，外購廢鋼目標價持續下修，且亞洲受國際小鋼胚下跌，成品銷售趨緩等影響，放緩採購導致美國廢鋼本周報價偏弱小跌。另日本廢鋼部份，因越南和韓國市場需求轉弱,壓抑日廢價格下跌。

此外，國內廢鋼部份，豐與指出，國際廢鋼下跌，小鋼胚價格也下跌且成品市場觀望，買方期望價格下修，因此該公司本周廢鋼每公噸下調300元，至於鋼筋產品，則因成品市場觀望，買方期望價格下修，本周盤價每公噸下調400元。