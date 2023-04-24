外資現貨賣超0.9億元，期貨淨多單增加至15,677口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權為主要布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為5,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

外資買期貨賣現貨，自營商選擇權略為樂觀，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台幣依舊貶勢，目前在台股呈現量縮整理下，短線台股的反彈，可逢高以選擇權方式悲觀操作。