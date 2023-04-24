外資現貨賣超0.9億元，期貨淨多單增加至15,677口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權為主要布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為5,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。
外資買期貨賣現貨，自營商選擇權略為樂觀，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台幣依舊貶勢，目前在台股呈現量縮整理下，短線台股的反彈，可逢高以選擇權方式悲觀操作。
台股24日呈現開低收紅格局，開盤延續跌勢開低後，買盤便湧入拉抬收斂跌勢，終場台股仍收在季線附近位置，成交金額縮減至1,766億。目前台股季線多空出現拉鋸，短線在量價結構轉弱下，台股將持續測試季線位置。
外資現貨賣超0.9億元，期貨淨多單增加至15,677口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權為主要布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為5,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。
外資買期貨賣現貨，自營商選擇權略為樂觀，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台幣依舊貶勢，目前在台股呈現量縮整理下，短線台股的反彈，可逢高以選擇權方式悲觀操作。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。