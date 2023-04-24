經濟部24日公布3月批發、零售及餐飲業營業額統計。批發業3月營業額為1兆164億元，年減13.3％，為連續5個月負成長、歷年同月次大減幅；零售業3月營業額為3,685億元，為歷年同月新高，年增7.1％，連續19個月正成長；餐飲業3月營業額766億元，為歷年同月新高，年增9.8％，連續11個月正成長。

批發業3月營業額為1兆164億元，年減13.3％，主因全球經貿動能減緩，通膨及升息壓力抑低終端需求，產業鏈持續庫存調整，加以上年同月比較基期相對偏高，致機械器具、建材及化學材料批發業分別年減21.7％、17.9％及23.5批發業3月營業額為1兆164億元，年減13.3％，；惟汽機車批發業因晶片短缺情形緩解，新車供應提升，年增21.3％。綜計第1季營業額為2兆7,926億元，年減11.6％。

零售業3月營業額為3,685億元，年增7.1％，主因汽機車零售業因部分進口車到港交車數增加，以及業者調漲車價，推升營業額年增27.9％；另隨疫情影響淡化，門市客流量增加，致其他綜合商品零售業、便利商店、食品飲料及菸草零售業、百貨公司及藥品及化粧品零售業分別年增39.5％、10.8％、4.9％、3.4％及5.4％；電子購物及郵購業亦因業者推出促銷活動催生買氣，年增3.6％；資通訊及家電設備零售業則因消費型電子產品買氣下滑，年減10.9％。綜計第1季營業額為1兆1,061億元，年增5.3％。

網路銷售額第1季網路銷售額達1,180億元，年增1.5％，其中以綜合商品零售業（年增17.8％）、布疋及服飾品零售業（年增18.5％）及電子購物及郵購業（年增0.8％）貢獻最為顯著；惟資通訊及家電設備零售業因3C產品買氣降低，年減8.8％。由於疫情常態化，消費者重返實體店購物，拉高實體門市營收規模，致網路銷售額占整體零售業營業額比率降為10.7％，較上年同季略減0.4個百分點。

餐飲業3月營業額766億元，年增9.8％，其中餐館業及飲料店業因宴席及聚餐需求持續回溫，加以展店效益、促銷活動挹注，分別年增9.3％及3.2％；外燴及團膳承包業受惠航班載客人次回升，帶動空廚餐點需求增加，年增46.1％。綜計第1季營業額為2,548億元，創歷年單季新高，年增17.2％。