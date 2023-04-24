嘉義縣水上鄉4月21日發生吳姓男子狠殺妻小，自己墜樓身亡3死1重傷命案，今嘉義地檢署檢察官會同法醫進行解剖，吳妻全身超過14刀，致命傷在左胸及左頸，10歲長子被父親割頸一刀斃命，至於倖存的8歲小兒子左頸有穿刺傷，開刀搶救後仍在醫院加護病房治療中。

嘉義地檢署表示，吳妻林女全身被刺殺超過14刀，致命傷在左胸及左頸，其中左胸刀傷切入左上肺葉導致血胸，左頸傷勢切入氣管。10歲男童身中一刀，致命傷在左頸切入氣管，至於墜樓吳男在殺害妻小後，雖曾揮刀自殘頸部、手腕，但致命傷在腦部創傷，頸椎有骨折。

嘉檢指出，今日解剖時，同時採死者檢體確認有無毒藥物，此部分尚待法醫研究所毒物組確認後，再做出解剖鑑定報告。

38歲吳男與30歲林女婚後生育2子，1家4口原住吳男老家，從事木藝工作的吳男，2年前搬到一間宮廟旁，該處是林女娘家出資500多萬元購買房子及田地，加蓋2樓鐵皮屋給吳男夫妻、妻舅及小姨子同住。

檢警調查，吳男疑因感情和經濟問題，前陣子與妻子發生激烈衝突，林女背部、手部受傷就醫，社會局接到家暴通後後，曾派社工訪視，林女未聲請保護令，21日凌晨1點多，吳男傳簡訊給父母提及「這個行業日落西山，難以東山再起，要帶走兩名小孩」，監視器拍下他凌晨2點多在屋外徘徊，近3點時爬上2樓陽台進臥室行凶，最後疑因踩破陽台遮光罩墜落大門口地面身亡。

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