繼台美去年6月啟動「21世紀貿易倡議」談判後，經貿談判總代表鄧振中今年2月和加拿大國貿部長伍鳳儀視訊會談，宣布啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）談判，是我國經貿關係又一里程碑，據悉，首次談判會議將於25日在台北登場，為期2天，我方將由經貿副總談判代表楊珍妮出席，加國則由具投資專長的官員抵台磋商。

前後爭取10年，行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中2月初與加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）視訊會議，就台加雙邊經貿關係、多邊及區域經貿議題等交換意見，宣布正式啟動「投資促進及保障協議」（Foreign Investment Promotion and Protection Arrangement，FIPA）談判。

經貿辦日前指出，台灣與加拿大啟動FIPA談判，對台灣在國際經貿領域的地位及形象有相當正面影響，本項協議目前規畫除了包含投資促進、保障、自由化等條款外，亦著重協助中小企業、原住民族、婦女等團體之包容性及企業社會責任等議題。

經貿辦說，台灣與加拿大是理念相近夥伴，共享自由民主價值，支持以規則為基礎之國際經貿秩序。台灣也將持續與加拿大等理念相近國家深化全球夥伴關係，加強供應鏈合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

據悉，本次協商內容將以投資為主，相比台美21世紀倡議的議題更廣泛，我方將由楊珍妮領軍，而加拿大代表團組成皆為投資關業人士，整團約在10人以內。